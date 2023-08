Libri, degustazioni e incontri gratuiti all’Approdo di Imperia Oneglia

Un tuffo tra sapori, tradizioni, ma anche panorami del ponente ligure: il mese di agosto all’Approdo è stato una carrellata di eventi e incontri che proseguiranno fino a settembre. Lanciato lo scorso giugno 2023, l’Approdo accompagna l’estate con un calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animano l’infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. La rassegna si sviluppa in una serie di eventi di volta in volta curati da CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria con lo scopo di creare un vero e proprio polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento. L’Approdo rientra, infatti, nel progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio e vuole rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Agosto si è aperto chiacchierando di gusti e ricette tra le pagine e i consigli di Enrica Monzani, autrice di “Liguria in cucina”. La presentazione del libro, realizzata da Confcommercio Imperia in collaborazione con la libreria Mondadori di Imperia, si è trasformata in una piacevole carrellata tra le ricette tipiche della cucina genovese e ligure, con alcuni focus dedicati ad alcune specialità ponentine. Non a caso, la serata è stata accompagnata dalla degustazione di stroscia di Pietrabruna e focaccia con le olive, in collaborazione con il Sindacato Assipan e Mario Ragazzo de ''L'altra Panetteria'' di Imperia.

L’estate di eventi sul mare dell’Approdo è proseguita all’insegna dei prodotti di eccellenza, per esempio l’olio, raccontato nel libro di Maurizio Pescari, “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”, protagonista dell’incontro organizzato da CNA Imperia insieme ai frantoiani, che non hanno fatto mancare un momento di degustazione di olio e olive. Tradizione, quotidianità e futuro a tavola nel libro di Pescari, ma sempre in mezzo alla persone tra cui spicca Claretta Siccardi, che tra le pagine racconta la Piscialandrea, al centro della degustazione che ha accompagnato la serata. Insieme alla piscialandrea del locale A Sciamadda il pubblico ha assaggiato anche una selezione di prodotti del Panificio Ozenda di Molini di Triora, pane di Oz, Canestrelli e Carpasine, olio Evo e olive e patè dell’azienda Raineri.

Ma le storie alla scoperta delle persone e della magia del territorio sono state anche quelle della novità dell’azienda agricola Fontanacorta, con il Moscato Lamantide nato da uve di moscato bianco coltivate a Pornassio, un evento curato da CIA Imperia. E poi di nuovo al mare, con gli eventi curati da Legacoop Imperia. Ci sono stati gli assaggi di branda, uno dei piatti che meglio sanno raccontare il ponente ligure, a cura dell’ittiturismo Patrizia di Sanremo, e sempre l’esperienza dell’ittiturismo è stata al centro dei segreti della ricetta del pescatore, con Salvatore Pinga dell’ittiturismo Pingone di Imperia.

Tra le esperienze dell’Approdo nella prima metà di agosto anche la presentazione del libro "Blackbirds - I corvi siamo noi" di Federico Amoretti, evento a cura di Confartigianato Imperia. Non solo chiacchiere sulle vallate dell’imperiese, ma musica, direttamente dalle suggestioni del basso dell’autore che si è esibito insieme al chitarrista Mauro Musicco. Parole e accordi per raccontare l’origine dei tredici racconti noir del libro, tutti ambientati nella zona di Imperia e del suo entroterra.