Conto alla rovescia per lo spettacolo pirotecnico musicale sulla storia tra Dolceacqua e Monaco

Si stanno ultimando in queste ore i preparativi per i fuochi d’artificio, che domani, sabato 19 agosto, alle 22.30 animeranno il centro storico di Dolceacqua.

Dopo il grande consenso ottenuto dalla scorsa edizione, Dolceacqua quest’anno avrà nuovamente come clou dei festeggiamenti estivi il consueto spettacolo pirotecnico che, com’è noto, non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi, ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni. Uno spettacolo unico, realizzato appositamente per l’antico Borgo dei Doria.

La manifestazione targata 2023 si inserisce tra gli eventi che condurranno Dolceacqua al gemellaggio con Monaco, che sarà siglato il 3 novembre, a 500 anni esatti dalla firma della “Carta di fedeltà” ai Grimaldi da parte dell’allora Sindaco del paese. La narrazione accompagnerà gli spettatori lungo questi 500 anni di storia comune tra Dolceacqua e Monaco, attraverso le vicissitudini delle famiglie Doria e Grimaldi, tra guerre, matrimoni, omicidi e rappacificazioni. Il racconto è affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio.

Come ogni anno, sono attese migliaia di persone che già dal primo pomeriggio raggiungeranno Dolceacqua per trovare posteggio e posto nei famosi ristoranti e pizzerie del Paese, oppure usufruire del servizio cucina offerto dalla Pro Loco “I Dusaigoti” in piazza Garibaldi, accompagnato da una serata danzante.

L'amministrazione consiglia agli utenti di raggiungere per tempo Dolceacqua, preferibilmente già nel tardo pomeriggio e con motocicli. Si invita a rispettare le indicazioni di parcheggio che verranno date dal personale preposto e a lasciare le automobili già nel senso di marcia giusto per il ritorno.

Si ricorda che, per disposizione della Prefettura, la strada Provinciale (a valle all’altezza della centrale Enel di Camporosso, ed a monte dal Bivio di Rocchetta-Isolabona) sarà chiusa al traffico dalle 21.30 alle 23.30. E’ fortemente sconsigliato raggiungere Dolceacqua dopo le 21.