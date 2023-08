Sanremo: le Suore della Neve non saranno più alla scuola 'Almerini', il saluto della Fondazione

“La Fondazione Almerini saluta con affetto, riconoscenza e gratitudine le Suore della Neve, chiamate a proseguire la loro missione nelle opere educative della Congregazione”.

Sono le parole della fondazione che, dopo tanti anni di grande servizio all’interno della storica scuola di via Asquasciati, vede le suore essere destinate ad altri compiti.

La Fondazione ha espresso l'affetto per il legame che ha sempre unito l'Istituto e le tante Suore, fin dalle origini, nel quotidiano impegno a favore dei più piccoli: “La riconoscenza è per quanto da loro seminato con passione per tantissimi anni, accompagnando generazioni di bambini nei primi importanti passi della vita. La gratitudine è per il patrimonio di umanità e spiritualità che le Suore hanno donato con abnegazione all'Almerini, che verrà fedelmente conservato nel tempo quale elemento fondante ed insostituibile”.

L'Istituto Almerini, Scuola Cattolica per espressa volontà della Fondatrice, si impegna dunque a proseguire con costanza, determinazione ed entusiasmo, nel solco profondo ed indelebile tracciato dalle Suore, la propria missione educativa affidandola con fiducia alla Madonna della Neve: “A Suor Mariateresa e Suor Marisa, nell'attesa di di tutta la Comunità Scolastica”.