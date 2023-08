Mandala di Sabbia ad Ospedaletti dal 21 al 26 agosto

Il Mandala suscita da sempre un grande interesse sia per la sua bellezza artistica esteriore, grazie alle sabbie colorate con pigmenti di vario genere, sia per il significato simbolico delle immagini rappresentate. A Ospedaletti, tra pochi giorni, sarà possibile ammirare 5 monaci del Jadrel Kanzen, un Monastero di Sera Jhe nel Sud dell'India, al lavoro mentre distribuiscono con cura le sabbie sulla base di legno, dando vita a dettagliati e magnifici disegni.

L'appuntamento è ad Ospedaletti dal 21 al 26 agosto sul fronte mare presso la Sala Piccola (ex scalo merci ferroviario a lato della vecchia stazione) in via Cavalieri di Malta, lungo la ciclabile. L'evento è patrocinato dal Comune di Ospedaletti con il supporto dell’Assessorato al Turismo.

Sempre attuale, nonostante sia realizzato con una tecnica molto antica, che può sorprendere per la sua particolarità, il Mandala inizierà lunedì 21 agosto dopo le 18.00. L’ingresso sarà libero al pubblico per sei giorni durante la preparazione da parte dei monaci tibetani. L'evento terminerà sabato 26 agosto con la dissoluzione in mare.

Gli orari per poter ammirare i monaci all'opera verranno esposti presso l'ufficio del Turismo, ubicato dentro la Sala Piccola, un ufficio attivo durante la settimana per promuovere l'ampio Calendario delle manifestazioni di Ospedaletti per l'estate 2023. All’esterno sarà visibile anche un mercatino di oggetti tipici, grazie all’organizzazione curata dal Centro GhePelLing e dal Centro Kalachakra.