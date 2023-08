Bordighera: ordinanza per un bazar di via Vittorio Emanuele, l'Assessore "Applicato il regolamento"

“Nessuna licenza è stata revocata. Per il suolo pubblico e la vendita è stata recentemente approvata una modifica al regolamento del commercio al fine di evitare che vengano appese mercanzie alle porte e alle vetrine”.

Sono le parole dell’Assessore al Commercio di Bordighera, Martina Sferrazza, in relazione all’ordinanza della Polizia Municipale, che ha vietato l’esposizione di alcuni stand da un bazar di via Vittorio Emanuele (QUI). “Nonostante un richiamo della Polizia Municipale – prosegue l’Assessore - l’attività in questione è stata già sanzionata proprio per questa violazione. Un asse di legno appoggiata per terra per ampliare la superficie di vendita esterna non è consentita”.

“In ogni caso – termina Sferrazza - sarà invitato a presentare all’ufficio commercio una nuova istanza che verrà valutata congiuntamente all’ufficio tecnico. Ci saranno controlli e saranno presi provvedimenti nei confronti di tutti gli esercenti che non rispettano il regolamento”.