Bordighera: ordinanza della Municipale, revocato il suolo pubblico al bazar di via Vittorio Emanuele

La Polizia Municipale di Bordighera, con un’apposita ordinanza emanata oggi, ha revocato la concessione di suolo pubblico del ‘Bazar’ di Akhter Rabya", in via Vittorio Emanuele 129.

La concessione veniva utilizzata per una serie di espositori della merce di vendita. Nell’ordinanza viene evidenziato che “L'occupazione risulta ad oggi tale da recare un ingombro per il transito dei pedoni nonché un'esposizione non conforme al contenti del regolamento per il decoro delle aree esterne”.

Secondo la Municipale l’occupazione viola le norme come da regolamento della Polizia Urbana inerente il decoro urbano. La sospensione è immediata ed è prevista fino al 30 settembre.