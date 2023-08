Sanremo: grande attesa per la quinta serata del concorso musicale 'Sanremo t'inCanta'

Si conferma il ‘tutto esaurito’ per la seconda edizione di ‘Sanremo t’inCanta’, la manifestazione canora in svolgimento in piazza Eroi, nella zona del monumento ad Andrea Siro Carli.

Circondata da bar e ristoranti, la piazza si presenta sempre animata e l’atmosfera festosa regala allegre serate al folto pubblico seduto ai tavolini dei numerosi locali. Anche nella quarta serata del 3 agosto scorso si sono esibiti venti cantanti che hanno offerto qualità ed impegno al folto pubblico presente interpretando le cover di altrettanti famosi successi italiani ed internazionali.

Brillanti conduttori sono stati Agostino Orsino ed Alex Penna e l’intera manifestazione è trasmessa su Radio Intemelia. La quinta serata di domani, vedrà nuovamente l’esibizione di numerosi turisti e residenti nella veste di cantanti i quali, nell’alternanza dei temi musicali proposti dalla direzione artistica, questa volta interpreteranno tutte canzoni di successo legate alla storia del Festival della Canzone Italiana.

La scaletta della serata prevede le esibizioni dei seguenti artisti: Riccardo Vottero in arte ‘Rivo’, Beatrice Anfossi, Isabel Ravasio, Massimo Ravasio, Davide Ravasio, Federico Veggian, Alessia Garaventa, Robertino Fotia, Maurizio Chiovitto, Luana Le Fevre, Christian Saccoccia, Milena Camellini, Costanzo Fissore, Paolo Martini, Agniestzka Bartosievictz, Luca Rolando, Guido Mari, Luciana Modesti, Antonio Marullo, Pino Suppa e Grazia.

Nell’intervallo della manifestazione, intervistato da Agostino Orsino, sarà ospite Leo Pippione, nella sua veste di Presidente della Famija Sanremasca. L’interessante incontro consentirà di approfondire storia, iniziative ed attività editoriali dell’importante associazione cittadina. Particolare attenzione sarà riservata alla secolare tradizione cittadina relativa all’annuale nomina dei nuovi ‘Consoli del Mare’ di ieri nel giorno della Festività dell’Assunta, al Santuario della Madonna della Costa.

‘Sanremo T’inCanta’ è per tutti ed il messaggio che si vuol mandare è che a Sanremo, ‘Città della Musica’ per antonomasia, tutti possono cantare e ricevere il giusto encomio: l’attestato ufficiale sotto il patrocinio del Comune di Sanremo è sempre più un riconoscimento ambitissimo per i partecipanti, i quali porteranno con loro un ricordo indelebile per aver vissuto da protagonisti in città.

Grande la richiesta di partecipazione all’evento e, per la scelta degli artisti da presentare ogni sera, Alex Penna è impegnato gratuitamente nello svolgimento dei numerosi provini live dei partecipanti che possono essere richiesti da tutti telefonando al 3807098908.