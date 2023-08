Sanremo: Gala di Danza omaggio a Rudolf Nureyev e spettacolo di Andrea Fratellini all'Ariston

Mercoledì 16 agosto ore 21.30 Gala di Danza omaggio a Rudolf Nureyev a trent’anni dalla scomparsa del genio ribelle.





Rudolf Nureyev, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad un incredibile carisma ed una presenza scenica unica. Le sue coreografie hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendono omaggio nel “Gala di danza omaggio a Rudolf Nureyev”. In scena celebri pas de deux del repertorio classico come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Diana e Atteone, Don Chisciotte, Le Corsaire, La Bella Addormentata nel Bosco, Giselle e assoli contemporanei portati in scena da Étoile, primi ballerini e solisti internazionali. Lo spettacolo andato in scena al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Arena Teatro Sferisterio nell’ambito del Macerata Opera Festival torna ad emozionare il pubblico.



Viktor Ishchuk - Étoile National Opera Ballet of Ukraine Kiev”

Ilona Kravchenko - Étoile National Opera Ballet of Ukraine Kiev

Oleksii Schvydkyi - Primo ballerino National Opera Ballet of Ukraine Kiev

Olaf Kifiak - Primo ballerino National Opera Ballet of Ukraine Kiev

Gogonea Maria - Prima ballerina Bucharest National Opera”

Răzvan Cacoveanu - Primo ballerino Bucharest National Opera

Valentin Stoica – Étoile Bucharest National Opera

Amyra Cristina Badro - Étoile Bucharest National Opera

Martina Dall’Asta - Prima ballerina del Nuovo Balletto Classico

Leonard Cela - Primo ballerino del Nuovo Balletto Classico

Emma Castellani - Solista del Nuovo Balletto Classico

Victor Finnaurini - Solista del Nuovo Balletto Classico

Prezzi di ingresso: platea € 35,00+3,00 prevendita € 30,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00 +3,00 prevendita € 25,00+2,00 prevendita € 20,00+2,00 prevendita

Giovedì 17 agosto ore 21.30 Andrea Fratellini con “Trop secret show”

Andrea Fratellini è un fantasista eclettico, comico, ventriloquo, cantante ed illusionista, conosciuto al grande pubblico come vincitore di Italia's got Talent 2020, insieme al suo simpaticissimo e impertinente pupazzo Zio Tore. Il suo one-man show “Trop Secret” e’ uno spettacolo adatto alle famiglie, ricco di momenti di esilarante comicità tra gags comiche, effetti magici e ventriloquia con pupazzi. In questo mix originalissimo e geniale di comicità e ventriloquia, non mancheranno le interazioni e il coinvolgimento diretto del pubblico: Andrea coinvolgerà e darà voce anche ad oggetti e persone tra il pubblico. Non mancherà nemmeno la musica, con un repertorio raffinatissimo di canzoni, cantate rigorosamente dal vivo!

Prezzi di ingresso: platea € 25,00+3,00 prevendita € 20,00+3,00 prevendita - galleria € 20,00 +2,00 prevendita € 18,00+2,00 prevendita €13,00+2,00 prevendita – ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni

Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

Biglietterie in line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it