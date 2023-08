'Le più belle canzoni d’autore del Festival' con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Olden

La Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sta portando nella "città della musica" artisti italiani e internazionali di grande fama, giovani talenti - come accaduto per il concerto "Omaggio a De Scalzi" - e artisti che operano fuori dai grandi circuiti ma che da tempo sono riconosciuti da importanti istituzioni come il Club Tenco. Fuoriclasse intorno ai quali la Fondazione, con il suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, ha costruito quest'anno due produzioni originali.

La prima dedicata a Domenico Modugno con Peppe Voltarelli andata in scena con grande successo il 14 agosto. La seconda, dedicata alle più belle canzoni d'autore del Festival di Sanremo, che andrà in scena domani 17 agosto alle 21.30.

Sul palco con l’orchestra Olden - nome d'arte di Davide Sellari - cantautore e interprete entrato nell’orbita di “Cose di Amilcare” e del “Club Tenco” nel 2014, finalista come “miglior interprete” nella Rassegna Premio Tenco 2019 e 2022.

Nato a Perugia, dove ha mosso i primi passi come musicista e cantante calcando i palchi più importanti della regione, si è trasferito nel 2008 a Barcellona. Nell'università del capoluogo umbro si è anche laureato in Scienze politiche nel 2003 con una tesi su Luigi Tenco e sul Festival, non sapendo ancora quante volte la sua carriera lo avrebbe portato a Sanremo.

Olden, che sta preparando da tempo il concerto che andrà in scena domani sera all’Auditorium Franco Alfano, racconta: “Inizialmente la serata si doveva chiamare ‘Le più belle canzoni del Festival’ ma il titolo non avrebbe immediatamente restituito la ricerca che ha portato alla scelta dei quindici brani in scaletta. Con il M° De Lorenzo abbiamo allora deciso di inserire una specifica in più: ‘Le più belle canzoni d’autore del Festival’. Si tratta infatti di una carrellata cronologica, dal 1962 al 2000, che va da Sergio Endrigo a Samuele Bersani, passando per Dalla, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Donaggio, Luigi Tenco, I Camaleonti e molti altri ancora. Brani di grande successo che mi emozionano e accendono dei ricordi… Brani che sono stati scritti per lo più da cantautori o da autori abituati a collaborare con cantautori. Solo dopo averli scelti mi sono accorto che molte di queste canzoni avevano vinto i premi della critica. È un progetto di cui sono molto felice e che sento centrato con il mio percorso di cantautore ed interprete. Sarà anche la mia prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e questo aggiunge un'ulteriore bella emozione alla serata…”.

Il concerto sarà diretto dal M° Eliseo Castrignanò.

Per info e biglietti:

https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/olden-e-le-piu-belle-canzoni-dautore-del-festival-di-sanremo/

Prezzi:

– Intero € 25,00

– Ridotto Over 70 e Under 25 € 15,00

– Bambini sotto i 10 anni gratuito

Valido con Abbonamento stagione 2023