Olivetta San Michele: visita del Consigliere Riolfo e concorso di miss alla Rsa del paese (Foto)

Due giornate belle ed intense alla residenza degli olivi di Olivetta San Michele, l'11 e il 14 agosto. Venerdì scorso il consigliere regionale Mabel Riolfo ha fatto visita al sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri, al personale ed ospiti nella ormai nota residenza del comune.

Mabel Riolfo, sempre presente sul territorio e sensibile alle tematiche della sfera sociale, si è detta soddisfatta e felice dell'operato e dei progetti realizzati nella residenza degli olivi, rimarcando la propria vicinanza. Il 14 agosto, invece, si è svolto un vero e proprio concorso di bellezza aperto a tutte le ospiti della RSA. Tutte hanno partecipato molto volentieri all'evento divertendosi a trovare il vestito e le scarpe adatte a sfilare ed esibirsi in una vera e propria passerella con musica e balletti.

Moltissimi i parenti che hanno partecipato e si sono divertiti insieme ai loro cari nella cornice di un paesaggio verde in mezzo alle montagne. Sole ma anche aria fresca e alla fine frutta per tutti. Il sindaco di Olivetta Adriano Biancheri e il presidente di Novamedica, Paolo Di Bugno, hanno partecipato all'evento in quanto parte della giuria e hanno infine premiato le ospiti con coroncina e fascetta da miss.