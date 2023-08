Ospedaletti: esporrà anche il noto artista locale Luca Colombo alla mostra 'A cielo aperto'

Ci sarà anche l’artista locale Luca Colombo, alla mostra collettiva ‘A cielo aperto’ di Ospedaletti per le vie del paese, domani e venerdì dalle 19 in poi.

Colombo, pittore professionista autodidatta, generalmente ritroso ad esporre in presenza, farà uno strappo alla regola per il suo paese d'adozione. Una quindicina di tele di misure diverse,molto colorate che si avvicinano alla pop art esposte e valorizzate come suo marchio di fabbrica. Il pittore di Ospedaletti dopo aver esposto un po’ ovunque, ha sempre cercato vie alternative per mostrare i suoi lavori.

Durante il Festival di Sanremo le sue installazioni nelle vie del centro hanno sempre riscosso notevole successo,e anche durante l'anno non è difficile scorgere le sue tele nelle vetrine di attività più disparate. L'artista vanta molti clienti vip tra i suoi clienti, da sportivi a cantanti e personaggi dello spettacolo.

"Mi fa molto piacere essere stato invitato – ha detto Colombo - in questi giorni l'afflusso di turisti porta tanta visibilità e il paese si presta come cornice ideale per la manifestazione,dove oltre 20 artisti dalle tecniche diverse coloreranno le vie della caratteristica cittadina”.