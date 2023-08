Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 6, in corso Imperatrice a Sanremo. Un giovane, a bordo di una moto è caduto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e l’ambulanza di Matuzia Emergenza. Il giovane ha riportato una serie di traumi su diverse parti del corpo ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero ‘Grifo’.

Il paziente è stato portato in ospedale, al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.