Notte di Ferragosto con tanti giovani ubriachi: serie di interventi del 118 e delle ambulanze

Notte di Ferragosto del tutto simile a quella di Capodanno, con tanta gente nei locali e nelle strade e che, purtroppo, ha visto anche molti interventi delle ambulanze per giovani ubriachi che si sono sentiti male.

Oltre ai casi meno gravi il primo ha visto l’intervento del personale medico del 118 ad Ospedaletti, per un ragazzo di 17 anni, portato in ospedale dall’ambulanza di Matuzia Emergenza.

Poco dopo, verso le 4, è stata la volta di un doppio intervento ravvicinato a Sanremo. Il primo sul lungomare Italo Calvino, dove è nuovamente intervenuta l’ambulanza di Matuzia Emergenza, che ha portato il giovane in ospedale.

Poco prima delle 5, infine, i medici del 118 e la Croce Rossa sono stati chiamati per un giovane ubriaco ancora sul lungomare Calvino. In questo caso, dopo le prime cure, ha rifiutato il trasporto in ospedale.