Sanremo: 90 anni di Canottieri Sanremo, il grande gala per festeggiare i successi e pensare al futuro (Foto e Video)

Novanta anni di storia per un sodalizio che ha fatto fare sport e ha regalato anche splendidi allori nazionali ed internazionali. Stiamo parlando della Canottieri Sanremo che, questa sera approfittando della notte di Ferragosto e dello spettacolo piromusicale per la Madonna della Costa, ha organizzato una cena e un gala per festeggiare l’importante risultato raggiunto.

Alla presenza di esponenti della politica locale e regionale e della stragrande maggioranza dei soci ma anche di imprenditori e liberi professionisti della città dei fiori, sono stati festeggiati i 90 anni di attività della società sportiva, oggi presieduta da Sergio Tommasini: “E’ una giornata emozionante – ci ha detto – ed abbiamo voluto farlo in questa serata speciale per Sanremo. Facciamo 90 anni di tanti atleti, grandi e piccoli, che hanno fatto agonismo e anche indossato la maglia azzurra. Voglio ricordare tanti presidenti come Lanza e i due Vacchino che hanno dato lustro al nostro sodalizio”.

Siamo a pochi mesi dall’avvio dei lavori per il ‘nuovo’ porto vecchio e, a pochi mesi dalla campagna elettorale cosa pensa del progetto: “Noi abbiamo sempre dato, fino dall’inizio, un contributo al comune. Noi ne facciamo parte integrante di questa rivoluzione che ci vede come storia, da mantenere e da proteggere”. Sempre parlando di campagna elettorale sono gli ultimi giorni di pausa prima dell’avvio vero e proprio: “La città cambierà nel 2024 e speriamo che ci sia una parte di continuità ed una altra meno. Ci sono grandi interessi su Sanremo che vanno portati avanti con competenza e serietà”.

Al compleanno della Canottieri anche la Regione con il vice Presidente Alessandro Piana: “Non potevamo mancare ad un appuntamento così importante per far sentire la nostra vicinanza. E’ un traguardo importante, come le vittorie e i successi ma anche il riferimento sportivo e sociale che la società ha sempre dato a Sanremo e all’intera provincia di Imperia, con successi importantissimi nel corso degli anni di vita, dal 1933 ad oggi”.

Per il Comune ha presenziato il vice Sindaco Costanza Pireri: “La valenza della Canottieri è grande e, con questi 90 anni ha confermato il grande lavoro e servizio alla comunità. E, i giovani di ieri sono ancora qui come ‘master’ a conferma di un ambiente confortevole, familiare e di socializzazione. Senza dimenticare i risultati a livello agonistico. La Canottieri è un grande orgoglio… buon compleanno!”