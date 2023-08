Riva Ligure: in piazza Ughetto torna lo spettacolo del wrestling

“Siamo l'unico Comune in Liguria che assieme alla Federazione Italiana Wrestling offre questa interessante manifestazione - commenta l'assessore al turismo Francesco Benza- è un evento che il pubblico può vedere normalmente in tv ma difficilmente dal vivo, oltretutto in modo completamente gratuito senza far pagare ticket d’ingresso”.

Il pro-wrestling è da sempre una delle attrazioni più innovative ed imprevedibili del pianeta, con atleti preparatissimi che guideranno il pubblico in un viaggio fatto di divertimento e colpi di scena adatto a tutta la famiglia. La battaglia tra bene e male, buoni contro cattivi, appassionerà per due ore di azione non-stop.

“In occasione della 6ª edizione dell’evento più atteso dell’estate Ligure, la Federazione Italiana ha deciso di dedicare il primo torneo internazionale “Re del Ring” alla città di Riva Ligure per la favolosa accoglienza che ogni anno ci regala” dichiarano gli organizzatori.

Otto i partecipanti ai nastri di partenza che si scontreranno in quattro incontri singoli dove i vincitori si sfideranno nella finalissima in un match a quattro uomini sul ring dove solo il migliore potrà aggiudicarsi il trofeo dopo aver schienato per un conteggio di 3 uno degli avversari.

Il livello degli atleti sarà altissimo, con rappresentanze da India, Francia, Svizzera, Messico, Inghilterra e Italia.

“Un grande colpo della Federazione Italiana quest’anno, che è riuscita ad ingaggiare una Superstar della WWE: l’indiano Rohan Raja - aggiungono - un debutto assoluto in Italia ma pare che l’atleta non abbia speso belle parole per il nostro Paese. Inoltre sul quadrato una conferma francese, Tom La Ruffa, ex lottatore della WWE (dove lottava come Sylvester LeFort) e IMPACT! Wrestling, le due federazioni più importanti al mondo. Dalla Svizzera avremo invece il colossale Drake Destroyer, 150 chili di cattiveria e potenza, che torna a Riva dopo un tour mondiale di grande successo. Non può mancare il beniamino di casa, il portabandiera del wrestling italiano all’estero, da Genova “Red Devil” Fabio Ferrari, ex campione mondiale, tre volte campione europeo, due volte campione intercontinentale e sette volte campione italiano”.

“Vi aspettiamo a bordo ring puntualissimi per la cerimonia di presentazione del torneo con l’estrazione degli otto lottatori che dovranno affrontarsi in scontri uno contro uno per la prima fase della competizione - concludono - preparatevi ad uno spettacolo ricco di puro intrattenimento dall’inizio alla fine, dove i limiti fisici verranno abbattuti e la classica domanda sulla veridicità del wrestling troverà finalmente risposta davanti ai vostri occhi”.