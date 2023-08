Bordighera: domani visita guidata in Villa Pompeo Mariani per ammirare i ‘Due Ulivi’ immortalati da Monet

In concomitanza con l'importante mostra dedicata a Claude Monet, al Forum Grimaldi di Montecarlo, dove sono presenti ben cento capolavori dell'impressionista francese e ben dieci tele eseguite a Bordighera, Villa Mariani aprirà i suoi cancelli alle 17.30 per poter far ammirare, a chi lo vorrà, i ‘Due Ulivi’ immortalati da Monet, ancora oggi esistenti, e visitare l'atelier di Pompeo Mariani, uno dei più importanti nel panorama mondiale, e dialogare sulla presenza a Bordighera di tanti artisti di fama internazionale oltre allo stesso Monet.



Costo ingresso 7 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922.