Ventimiglia, musica e teatro nel piazzale del santuario di San Secondo (Foto)

Musica e teatro nel piazzale del santuario di San Secondo a Ventimiglia. Nella seconda metà di agosto la tranquilla e suggestiva location ospiterà, infatti, un cospicuo programma di eventi ricreativi. Il primo appuntamento sarà il 20 agosto alle 21 con il concerto del Coro Polifonico della città di Ventimiglia diretto dal maestro Romano Pini.

Lunedì 21 agosto alle 21.15, invece, vi sarà uno spettacolo di musica leggera italiana. "Il Duo Eden, composto dal maestro Fiorenzo Roagna e dalla moglie, eseguirà una cavalcata nella musica italiana degli ultimi decenni, con qualche accenno anche a quella internazionale, cercando di coinvolgere il pubblico in una sorta di simpatico karaoke. Sarà, perciò, una serata all’insegna della musica e del ballo" - fa sapere il Comitato di quartiere di San Secondo.

Mercoledì 23 agosto alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo teatrale della Cumpagnia d’u teatru ventemigliusi che rappresenterà la commedia brillante “A rivincita del Pasca’”. "Ospite speciale dell’evento sarà la signora Pierina Giauna, vincitrice del premio 'San Segundin d'argentu' per l'anno 2023 e, fra l'altro, sansecondina doc, che verrà festeggiata prima e dopo la commedia dialettale. Per l’occasione vi sarà pure il "Circolo della Castagnola", che premierà la signora Giauna con un riconoscimento particolare" - svela il Comitato di quartiere di San Secondo.

Il 24 agosto alle 21.15 vi sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile della Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco mentre il 25 agosto, vigilia della festa patronale, alle 21.15, ma questa volta all'interno del Santuario di San Secondo, si potrà assistere all'esibizione di Luciano Zecca, organista della Basilica Collegiata di San Nicolò a Lecco, che suonerà l’organo nell'ambito della 25esima edizione del Festival Organistico Internazionale "Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria" - Associazione Rapallo Musica, manifestazione che rientra nella programmazione degli eventi estivi proposta dall'Amministrazione comunale. L’ingresso è libero e gratuito.