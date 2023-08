Ventimiglia, barca affonda davanti alle Calandre: momenti di terrore per i passeggeri (Foto)

Una barca con a bordo un gruppo di ragazzi è affondata al largo davanti alle Calandre a Ventimiglia. Una tranquilla domenica pomeriggio al mare ha rischiato, perciò, di trasformarsi in una tragedia.

Secondo alcuni testimoni, che erano in spiaggia al momento dell'accaduto, all'improvviso i ragazzi hanno iniziato a buttare fuori dalla barca l'acqua con le mani e tutto ciò che avevano a disposizione ma non è servito, perché piano piano l'imbarcazione ha iniziato a sprofondare in mare, per cause ancora sconosciute. Gli occupanti di altre barche e gommoni, che si trovavano nelle vicinanze della barca in difficoltà, hanno aiutato i ragazzi trascinando l'imbarcazione, ormai quasi totalmente affondata, verso riva.

Fortunatamente i giovani hanno raggiunto la battigia salvandosi.