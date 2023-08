Sanremo: 'Saldi di Gioia' con affluenza record ma vendite in calo rispetto agli anni scorsi (Foto)

Affluenza da record ma incassi sulla falsa riga degli altri saldi. Questo, in estrema sintesi, il commento dei commercianti di Sanremo al classico appuntamento di metà agosto con ‘Saldi di Gioia’, il weekend dedicato agli ultimi mega sconti di fine stagione, che sta per terminare.

I feedback dei negozianti del centro matuziano, che hanno riversato la loro merce sulla strada, con prezzi ulteriormente ribassati rispetto agli ultimi 45 giorni, sono pressochè unanimi. I clienti si sono presentati soprattutto ieri mattina. Quindi, nel pomeriggio, con tanta gente in spiaggia il flusso è sceso. Anche oggi sono stati pochi i clienti che hanno girato per il centro e si spera nella serata, quando un po’ di frescura scenderà su Sanremo e la costa.

Sono mancati i ‘big spender’ e la maggior parte dei clienti che hanno comprato, hanno pagato con carta o bancomat, a dimostrazione dei pochi contanti in circolazione. La gente preferisce pagare con i sistemi elettronici, in qualsiasi caso. Alla fine, tutto sommato, i ‘Saldi di Gioia sono stati comunque un buon viatico per le vendite di fine stagione ma, come detto, si è molto lontani dai record degli anni scorsi.

Un appuntamento che ha confermato il calo di presenze e di potenza d’acquisto dei turisti che arrivano a Sanremo, in una stagione che ha visto un leggero ribasso nelle presenze ma che era ampiamente preventivato.