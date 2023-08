Ferragosto, notti di musica a San Lorenzo al Mare

Notti di musica a San Lorenzo al Mare il 14 e 15 agosto in occasione del ponte di Ferragosto.

Nelle piazzette e spiagge del centro storico, concerti dal vivo, a ingresso libero, accompagneranno i visitatori del borgo marinaro il 14 agosto. L'inizio degli spettacoli è previsto dalle 19,30 con "Solid Rockers - Dire Straits tribute", band presso il Bar Minigolf L’oasi; il rock de "I Mercenari" presso il Bar dei pescatori e in console Dj Luca musica anni ‘70 ‘80 ‘90 presso l'area feste Bistrot Le 2 Marie. Dalle 22,30 presso l'Emy ristorante, palco sul mare, concerto di "Kikko della Combricola del Blasco". Il 15 agosto, invece, verrà proposta una festa con musica anni ‘70 ‘80 ‘90. Dj Luca in console presso l'area feste nel centro storico, in via Roma, dalle 21,30.

La manifestazione è organizzata dal comune di San Lorenzo al mare e dal CIV Il Giardino di Magdala insieme alle attività commerciali che ospiteranno gli eventi. Il promotore dell'evento è Enzo Mazzarese, assessore al turismo e alle manifestazioni.