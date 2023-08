Sanremo: grande attesa per il concerto di stasera all'auditorium 'Alfano' con Malika Ayane (Foto e Video)

E’ ‘sold out’ da alcuni giorni il concerto che, questa sera nell’ambito della ‘Sanremo Summer Symphony’ (la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica), porta all’auditorium ‘Franco Alfano’, una delle voci più belle e riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane.

Mentre in città in molti stanno cercando qualche tagliando, magari non più voluto da chi lo ha già comprato, abbiamo parlato con l’artista milanese che è arrivata a Sanremo, questa volta non per il Festival. Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, poco dopo il sound check e in attesa dell’esibizione, particolarmente attesa.

Malika Ayane nel corso della sua carriera ha sperimentato dal blues al gospel, dal jazz all’elettronica. Il concerto, che sarà diretto dal M° Angelo Valori, proporrà i suoi brani più noti in una nuova ed elegante veste sinfonica. Un modo per scoprire o riscoprire il suo affascinante percorso musicale.

Dopo Malika Ayane, lunedì prossimo la musica tornerà protagonista all’Alfano, con un tributo a Domenico Modugno, l’indimenticabile innovatore della canzone italiana. Brani memorabili interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco.

Il 17 agosto, invece, le più belle canzoni d’autore presentate al Festival verranno proposte al pubblico: da Endrigo a Dalla, da Mia Martini a Bersani e molti altri, interpretati da Olden, cantautore e finalista al Premio Tenco.