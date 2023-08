Imperia, apertura sperimentale gratuita per 30 giorni di Park Prino: 80 nuovi stalli auto

A partire da domani, sabato 12 agosto, saranno a disposizione 80 nuovi stalli auto a Borgo Prino. Sono infatti terminati gli interventi necessari all’entrata in funzione dell’autorimessa interrata di Via Aurelia 2, ceduta al Comune di Imperia con una convenzione urbanistica del 2010 e fino ad oggi utilizzata dal Comune stesso soltanto come deposito-magazzino. In via sperimentale, per la durata di 30 giorni, gli 80 stalli realizzati saranno fruibili gratuitamente e senza limitazione di tempo.

“Era diventato un deposito - commenta il sindaco Claudio Scajola - ridotto in pessime condizioni, mai utilizzato come parcheggio. Borgo Prino sta vivendo un periodo di rilancio, che presto vedrà anche la riqualificazione della passeggiata, ed è necessario trovare sistemazioni ai turisti e anche agli abitanti che hanno bisogno del posto auto. I lavori di recupero di questa autorimessa sono terminati e, in attesa che entri a regime con l’inizio dell’autunno, abbiamo deciso di aprirla gratuitamente per dare respiro in vista di Ferragosto e della coda dell’estate”.