Sanremo si prepara ad accogliere Malika Ayane con un nuovo sold out all’Auditorium Franco Alfano

La Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - studiata in sinergia con il Comune di Sanremo e il Tavolo del Turismo - prosegue e porta nella “Città della Musica” una delle voci più belle e riconoscibili della musica italiana: Malika Ayane.

Giancarlo De Lorenzo, direttore dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e della rassegna, racconta: “Siamo molto felici di proporre al nostro pubblico un concerto con Malika Ayane, artista raffinatissima e allo stesso tempo pop… Apprezzata dai critici e amatissima dal pubblico… I biglietti per il suo concerto sono stati i primi ad essere venduti quando ad aprile abbiamo lanciato la stagione; non ci stupisce che si sia già raggiunto il sold out”.

Malika Ayane nel corso della sua carriera ha sperimentato dal blues al gospel, dal jazz all’elettronica. Il concerto - diretto dal M° Angelo Valori - proporrà i suoi brani più noti in una nuova ed elegante veste sinfonica. Un modo per scoprire o riscoprire il suo affascinante percorso musicale.

Chi avesse perso l’occasione di ascoltare dal vivo Malika Ayane potrà approfittare della speciale PROMO FERRAGOSTO: un prezzo speciale per due biglietti da utilizzare per due concerti speciali “targati” Club Tenco. Concerti che saranno tenuti dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che affiancherà due raffinati interpreti della canzone d’autore.

Il 14 agosto un tributo a Domenico Modugno, l’indimenticabile innovatore della canzone italiana. Brani memorabili interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco. Il 17 agosto le più belle canzoni d’autore presentate al Festival: da Endrigo a Dalla, da Mia Martini a Bersani e molti altri, interpretati da Olden, cantautore e finalista al Premio Tenco.

PROMO FERRAGOSTO: un biglietto per il concerto del 14 agosto più un biglietto per il concerto del 17 agosto a 30 €. Per over 70 e under 25 il prezzo è di 20 €.