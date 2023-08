Dolcedo: rassegna "Per le vie del borgo", serata a tema swing con "The Mellow Tone"

Sabato 12 agosto, alle 21, a Dolcedo, si esibirà il quartetto Swing “The Mellow Tone”. La manifestazione con ingresso a offerta libera fa parte della rassegna “Per le vie del Borgo”. Il gruppo appartiene alla scuola jazzistica genovese ed è formato da Eugenia Cuomo Ulloa – Voce; Luca Terzolo – Pianoforte; Andrea Ferrera – Contrabbasso; Matteo Minola – Batteria.



"Proporranno uno spettacolo dal titolo “It don’t mean a thing” dalle famose parole di Duke Ellington. “In a Mellow Tone”, con tono dolce e spensierato… recita il brano. Una serata cullati e abbandonati al morbido ritmo dello swing. Il quartetto ci accompagnerà in America a conoscere i grandi della era Swing: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Count Basie e l’immancabile Duke Ellington. - spiegano gli organizzatori - Oltre agli standard del repertorio jazz più conosciuti, il gruppo ripropone musica italiana anni ’30, ’40 e ’50, dalle canzoni di Louis Prima e Buscaglione, a Natalino Otto e Paolo Conte. Il tutto per creare uno spettacolo divertente e allegro, coinvolgente e dal gusto un po’ retrò, in cui ogni canzone sarà accompagnata con quell’immancabile ritmo “dondolante”, perché la musica non significa nulla se non c'è quello swing”.