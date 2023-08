Dolceacqua: serie di manifestazioni ed appuntamenti per la settimana di Ferragosto

Le manifestazioni non finiscono nel paesino dei Doria, molti gli eventi che vi accompagnano nella settimana di ferragosto. A partire da questo weekend:

Venerdì 11 agosto alle 21:30 'Echi e parole tra muri dipinti', flauto solo e suggestioni poetiche, con Elena Cecconi e Laura Trimarchi, presso il castello dei Doria.

Domenica 13 agosto alle 21:30 i Blue Moon ci proporranno una serata all’insegna del blues rock jazz nel concerto 'The train of blues' al Castello dei Doria.

Lunedì 14 agosto a partire dalle 20 'Aspettando ferragosto' con i Dusäigöti, serata gastronomica e danzante in Piazza Garibaldi

Martedì 15 agosto h.21:30 serata cover in compagnia dei Blue Velvet in Piazza Mauro

Mercoledì 16 agosto alle 19 per la saga 'Dolceacqua incontra': Guido Donati - Aperitivo con l’autore e presentazione del suo libro “L’ufficiale torna al Fronte e….” presso l’enoteca Regionale in Via Castello (è gradita la prenotazione entro le 17:00 del giorno precedente)

Venerdì 18 agosto alle ore 21:30 'E' solo un'illusione?' Serata di magia con Carlo Cicala, tante sorprese e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mauro

Si conclude Sabato 19 agosto con la serata gastronomica e danzante in compagnia dei Dusäigöti e spettacolo Pirotecnico Musicale

Si ricorda inoltre l’esposizione fotografica di Sandro Libra 'Silenzio di luci e ombre', presso la Pinacoteca Morscio (Palazzo Luigini Garoscio, Via Doria 10) – Apertura: venerdì dalle h. 17:00 alle h. 19:30, sabato e domenica dalle h. 17:00 alle h. 23:00. Entrata libera.