Bordighera, oltre 200 partecipanti alla 'Podistica in notturna' della Croce Rossa (Foto e video)

Gabriele Ferrara dell'Atletica 2000 Bordighera vince la 32esima edizione della Podistica in notturna, organizzata dalla Croce Rossa di Bordighera, andata in scena ieri sera nella città delle palme. E' stato il primo partecipante a concludere l'intero percorso in soli 24 minuti e 48 secondi.

E' arrivato, invece, secondo Mattia Bongiovanni dell'Asd Atletica Vallecrosia con un tempo di 25 minuti e 34 secondi, mentre il terzo è stato Maurizio Ferratusco della Pro San Pietro in 25 minuti e 52 secondi. La prima donna a tagliare il traguardo è stata Marianna Pisano dell'Asd Atletica Vallecrosia in 29 minuti e 10 secondi, la seconda, invece, è stata Alessia Peduzzi dell'Atletica Sanremo in 29 minuti e 18 secondi mentre la terza è stata Tarikua Majocchi in 31 minuti e 11 secondi.

218, in totale, le persone che, partite dal chiosco della musica sul Lungomare Argentina, hanno attraversato le vie della città e del borgo antico per, infine, tagliare il traguardo nuovamente sul lungomare. È riuscita, perciò, anche quest’anno la gara non competitiva per adulti e bambini, valida per il 22esimo Trofeo in memoria dei volontari Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti, pensata dal presidente Vincenzo Palmero nel 1991 per coinvolgere durante il periodo estivo turisti e bordigotti. Un evento sportivo-solidale molto amato dai bordigotti e non solo per l'ottima organizzazione, la meravigliosa accoglienza e la sublime segnaletica che contribuisce a rendere sicura la podistica, che è stata scortata fino alla conclusione dalla polizia locale.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione alla presenza del consigliere comunale Barbara Bonavia. Una coppa è stata consegnata ai primi tre classificati tra gli uomini e tra le donne. Premiati anche i tre gruppi più numerosi (Pro San Pietro, Ventimiglia Marathon e Asd Atletica Vallecrosia), il bimbo e la bimba più giovani, il più anziano e la più anziana tra i partecipanti, la persona che proveniva dal luogo più lontano (Etiopia), la polizia locale, i cronometristi e i giornalisti presenti. Al presidente della Croce Rossa di Bordighera Vincenzo Palmero è stato, invece, consegnato l'oscar della corsa.