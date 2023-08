'Bajardo Lectures': sarà un fine settimana intensissimo per la cultura nel piccolo centro dell'entroterra

Il programma delle ‘Bajardo Lectures' si intensifica nel prossimo fine settimana con un triplo appuntamento. Nel pomeriggio di domani alle 18 si terrà, nella Chiesa Vecchia di San Niccolò, l’incontro con il noto scrittore Marino Magliani.

L’autore presenterà l’ultima sua opera, il romanzo “Il bambino e le isole (un sogno di Italo Calvino”, libro che ha già riscontrato successo. Nato a Dolcedo nel 1960, Magliani vive e lavora da anni in Olanda ma torna spesso in Italia per i suoi tour letterari e conferenze. Il romanzo in questione è uscito in occasione del centenario della nascita di Calvino, autore di punta di una “scuola” ligure ponentina alla quale si riallaccia lo stesso Magliani. Di quest’ultimo lavoro a Bajardo ne parlerà con l’autore l’Accademico della Pigna, filologo e poeta Fabio Barricalla.

Nello stesso suggestivo scenario, ma alle 21, si svolgerà il concerto del Quartetto Nuova Euterpe, una formazione a plettro attiva da molti anni. Verranno proposte musiche strumentali dei “tempi della Regina Margherita”, ovvero un repertorio originale per mandolini e chitarre a cavallo tra Otto e Novecento: serenate, boleri, intermezzi, musica di carattere, che ci riportano una sonorità tutta particolare. I quattro interpreti professionisti del Quartetto sono Paola Esposito e Freddy Colt ai mandolini, Sergio Caputo alla mandola e Davide Frassoni alla chitarra.

L’Università d’Estate di Castel Bajardo prosegue sabato, sempre alle 18 alla Chiesa Vecchia, con una lezione affidata alla professoressa Lucinda Buja e intitolata “Beppe Fenoglio: lo scrittore e Margherita”. Già apprezzata docente di lettere del Liceo Cassini, da qualche anno Accademica della Pigna, la professoressa Buja illustrerà con chiarezza e fascino la figura dello scrittore Fenoglio soffermandosi in particolare su un racconto poco noto dedicato all’attesa della paternità. Alcuni passi letterari saranno interpretati dall’attore Silvano Ilardo, sanremese trapiantato in Lombardia dove dirige una scuola di teatro. L’ingresso all’evento culturale è libero e gratuito.

Nel weekend sarà possibile visitare la mostra “Due secoli di Eleganza maschile” nelle sale del “Castello” attiguo alla chiesa, con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 16 alle 18. Ingresso a 2 €, gratis per i ragazzi sotto i 14 anni.