Al via l'edizione 2023 di Piña: a Sanremo cinque giorni di musica tra centro storico, Santa Tecla e villa Ormond

Prende il via oggi l'edizione 2023 del festival musicale Piña che, quest'anno, si svilupperà su cinque giorni tra piazza San Costanzo, forte di Santa Tecla e villa Ormond.



“L’idea motrice della line-up è comporre un mosaico di artisti che rappresentano diverse scene, stili e background in un insieme armonico - dichiarano gli organizzatori - un insieme degli artisti, emergenti e non, più interessanti del panorama internazionale trasformano per una settimana Sanremo in un hub della musica elettronica internazionale arricchito da mare cristallino, borghi antichi e un clima intimo e vivace. Sullo sfondo c’è il territorio ligure, incastrato tra mare e montagna, a prima vista ostile ma in realtà pronto ad accogliere chiunque lo voglia con le sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche”.

Il festival si svolge in tre location uniche nel loro genere: il Forte di Santa Tecla, un ex prigione ora polo museale affacciato sul mare che quest’anno vedrà, tra gli altri, i live di Stella & The Longos e RAMZi, i dj set di Poly-Ritmo, Giu Nunez e Eternal Love e un’installazione luminosa del collettivo milanese di light designer Anonima Luci, intitolata “Elements” .

Il cuore del festival sarà invece in piazza San Costanzo, anfiteatro naturale nel cuore del centro storico creatosi a seguito dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui per tre giorni si alterneranno i nomi in agenda tra cui Fredfades, Redleg on a Roll, Charmaine, Dazion (live), James Falco, Sara Mautone, Suze Ijò, Mosaic Man e molti altri. Uno dei due stage verrà curato dalla web radio con sede ad Amsterdam Radio Tempo Não Pàra.

Villa Ormond, all’interno della quale avrà invece luogo l’after party la notte di Sabato 12, per chi è abituato a fare festa fino alle luci del mattino e per chi, per impegni lavorativi, non può partecipare alla manifestazione centrale.

Il programma

GIOVEDÌ 10

Forte di Santa Tecla

18 - 21.15 disco amor b2b mr markio

21.15 - 22 RAMZi (live)

22.00 - 23.30 ma nu

23.30 - 1.00 poly-ritmo

VENERDÌ 11

San Costanzo

stage main

20 - 21.30 groovy boyz (live)

21.30 - 23 sara mautone

23 - 01.00 suze ijo

piazza del popolo x RADIO TNP

18 - 19.45 sara mautone

19.45 - 21.30 slow fire disco machine

21.30 - 23.15 millie mckee

23.15 - 01 robob

SABATO 12

San Costanzo

main

20 - 22.00 fred simon

22.00 - 23.30 chewchew

23.30 - 01 fredfades

piazza del popolo x RADIO TNP

18 - 19.45 james falco

19.45 - 21.30 chew chew

21.30 - 23.15 redleg on a roll

23.15 - 01 dazion (live)

Villa Ormond

00.30 - 2.30 Pitaya Soundsystem

2.30 - 4.30 Mosaic Man b2b Redleg on a Roll

DOMENICA 13

San Costanzo

main

20 - 21.30 damonji

21.30 - 23 pitaya soundsystem

23 - 01 eternal love

piazza del popolo x RADIO TNP

18 - 20.00 ed longo

20.00 - 21.45 giu nuñez

21.45 - 23.30 mosaic man

23.30 - 01 charmaine

LUNEDI 14

Forte Santa Tecla

18 - 20.00 eternal love

20 - 21.30 james falco

21.30 - 22.45 stella & the longos (live)

22.45 - 01.00 giu nunez