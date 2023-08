Bordighera: lavori in passeggiata a mare, Trucchi "Nessuna commissione convocata dal Sindaco"

Nel mese di settembre dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione della Passeggiata mare di Bordighera per il primo lotto, per i quali è previsto un intervento con una durata di molti mesi. Successivamente dovrebbero proseguire con un secondo lotto.

“Durante la campagna elettorale – interviene il consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi - il sindaco aveva dato una disponibilità per poter rivedere, possibilmente con il contributo dell’opposizione, alcuni punti dell'iniziale progettazione allo scopo di migliorare le criticità esistenti molte volte segnalate anche da buona parte della pubblica opinione. In realtà il Sindaco non ha convocato alcuna commissione idonea ad una valutazione collaborativa e propositiva ma ha proceduto, secondo le modalità usate anche durante il suo primo mandato, in modo del tutto

autonomo. Il progetto rimane quindi quello originario, forse con qualche minimo aggiustamento e senza alcuna collaborazione con l’opposizione”.

“Ne prendiamo atto – prosegue Trucchi - così come in passato avevamo dovuto subire la totale indifferenza alla nostra proposta di bandire un concorso di idee per portare idee e visioni molteplici tese a valorizzare il bene più

importante della nostra città. Noi abbiamo svolto il compito che la legge attribuisce all’opposizione consiliare – termina - che è quello di critica e anche di proposta. Non siamo stati minimamente considerati. Ognuno si assumerà la responsabilità dei propri ruoli”.