Sanremo: Rock in the Casbah scende in centro con il live dei Lost in Blues

Per chiudere la stagione di concerti estivi l’associazione ‘Fare Musica’ torna in piazza Borea D’Olmo per un finale dedicato alla musica soul-blues. Musica particolarmente adatta alla partecipazione collettiva.

“In questo 2023 l’imperativo è sempre stato quello di cercare di far ballare con una vera band live sul palco - dichiarano da ‘Fare Musica’ - occasione per poter riscoprire la prima essenza della musica, per poter essere pubblico protagonista e per rendere lo spettacolo assolutamente unico poiché scevro della quarta parete. Così fu per l’apertura in centro il 6 luglio e così anche per la chiusura di Rock in the Casbah a San Costanzo il 5 agosto”.

Protagonisti della serata i Lost in Blues. Navigata e nutrita compagine ponentina che prende spunto dalla grande tradizione rhythm and blues americana, tanto Blues Brothers e non solo. L’appuntamento è fissato per le 21.30 di giovedì 10 agosto in piazza Borea d’Olmo a Sanremo con ingresso libero.