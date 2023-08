Imperia: venerdì prossimo al Monte Calvario lo 'Stabat Mater' di Giovanni Battista Pergolesi

La prima rassegna di concerti "Imperia in Armonia" si sta svolgendo con grande successo presso il Santuario di Santa Croce in Monte Calvario. Dopo i precedenti eventi che hanno entusiasmato il pubblico, il piazzale del Monte Calvario si prepara ad ospitare venerdì prossimo alle 21.30 lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, sarà presentato in un suggestivo adattamento con scene curate da Danilo Coppola e costumi a cura del M° Renato Bonajuto. Lo spettacolo è già stato molto apprezzato come una nuova produzione di successo.

Si esibiranno il soprano Ksenia Bomarsi, il mezzosoprano Sofia Janelidze e suonerà il Voxonus Ensemble diretto dal M° Giovanni di Stefano. Sarà un gradito ritorno ad Imperia, dopo 19 anni di assenza, per l'Opera Giocosa di Savona.

In un luogo così strettamente legato alla Settimana Santa ed alla Passione di Cristo, quale è il Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, l'allestimento scenico dello Stabat Mater sortirà un effetto profondo e coinvolgente.

Per agevolare il raggiungimento del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, saranno disponibili due bus navetta gratuiti A/R a partire dalle 20.00. Uno partirà da piazza Ricci e l'altro dal parcheggio di via T. Littardi, di fronte al campo sportivo. Si consiglia vivamente di utilizzare questo servizio. È anche possibile percorrere la panoramica Via Crucis, un suggestivo percorso pedonale che si trova a destra della chiesa di San Benedetto Revelli.

La rassegna "Imperia in Armonia" è organizzata dalla neonata Associazione "Musica al Monte" in collaborazione con la Confraternita della SS Trinità, il nucleo di Protezione Civile della SS Trinità e con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Imperia.