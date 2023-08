Il Tenco sbarca a Bordighera, ai giardini Lowe due serate dedicate al mondo del cantautorato (Foto e video)

Il Tenco arriva a Bordighera. Sabato 12 e domenica 13 agosto andrà in scena, ai giardini Lowe, la 1^ edizione di “E…State in Tenco”, due serate che immergeranno il pubblico nel mondo del miglior cantautorato.

"E' un onore e un piacere collaborare con il Club Tenco, prestigioso sodalizio dedicato alla musica d’autore, che porta a Bordighera il talento di grandi cantautori come Dolcenera e Francesco Baccini. Sabato 12 e domenica 13 agosto i Giardini Lowe accoglieranno le emozioni, la sensibilità, la visione di questi due artisti che creeranno atmosfere uniche. Siamo orgogliosi di poter ospitare grandi nomi come Dolcenera. Saranno due giorni che soddisferanno ogni tipo di gusto" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Il comune di Bordighera ha voluto un sodalizio con i professionisti del territorio e così è nata questa collaborazione con il Tenco. Rappresenta la storia del nostro paese che non possiamo dimenticare. Continuano dunque gli appuntamenti musicali del nostro calendario di eventi e continuano proponendo sempre nuove sfumature e nuove dimensioni delle sette note: world music e dance, musica da ballo e composizioni sinfoniche e bandistiche e, nel fine settimana di ferragosto, il cantautorato italiano. Un grande impegno per offrire a cittadini e ospiti una stagione ricca, variegata, sempre più apprezzata".

"Mettere questo tassello a Bordighera ci onora. Abbiamo già parlato con l'assessore Rodà per ampliare la rassegna il prossimo anno" - afferma Graziella Corrent del Club Tenco - "Saranno due belle serate. Vi sarà Dolcenera ma stupirà anche Roberta Di Lorenzo. La sera dopo vi saranno Francesco Baccini e Alter Echo String Quartet e Federico Sirianni. Presenterà le serate Massimo Milone. Miriamo a promuovere il cantautorato di qualità in Italia e, quest’anno, soprattutto in Liguria".

"'E…State in Tenco' è una nuova manifestazione ideata e organizzata dal Club Tenco che va ad aggiungersi alle già importanti iniziative che realizziamo durante l’anno per diffondere e promuovere in Italia, e soprattutto in Liguria il cantautorato - dichiara il direttore artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi - "Farla a Bordighera, poi, è senz’altro un valore aggiunto vista la bellezza del luogo, ricco di storia e tradizione. Un primo passo che speriamo fortemente si sviluppi in un solido cammino nei prossimi anni".

"Siamo arrivati a metà del calendario" - commenta l'assessore con delega alle Manifestazioni Melina Rodà -"Bordighera è la culla dell'arte e della cultura e non poteva mancare questo evento. E' a ingresso libero ma è necessario prenotare perché i giardini hanno una capienza limitata. Si prega di recarsi sul posto entro le 20.30".

Il 12 agosto alle 21 Dolcenera si esibirà con il piano in solo. Pianista, polistrumentista, cantautrice e produttrice, ogni sua performance mette in evidenza le peculiarità che la rendono unica nel panorama musicale: i chiari-scuri del suo canto e del suo pianoforte, la capacità di improvvisazione vocale, il tocco rock blues nella voce, la sensibilità nel sottolineare le emozioni.

In apertura vi sarà Roberta Di Lorenzo in Trio. Cantautrice, compositrice e pianista italiana proporrà una selezione di brani del suo vasto repertorio oltre ad alcuni omaggi dedicati alla canzone d’autore italiana. In questa serata verrà accompagnata da Tony De Gruttola alla chitarra elettrica e da Gualtiero Marangoni al basso.

Il 13 agosto alle 21, invece, verrà proposto “Archi e Frecce” da Francesco Baccini e Alter Echo String Quartet. Sempre alla ricerca di nuove esperienze, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato. Tra i numerosi i brani in scaletta due omaggi a Fabrizio De André e Luigi Tenco.

In apertura vi sarà il live di Federico Sirianni. Cantautore genovese, residente a Torino, è stato ospite al Premio Tenco nel 1993 ottenendo, in seguito, il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano e la Menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie. Bruno Lauzi lo ha definito “il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori”. Sul palco sarà accompagnato da Veronica Perego al contrabbasso e Alice Nappi al violino.

Gli appuntamenti organizzati dal Club Tenco sono in partnership con SIAE e Rockol. La manifestazione “E…State in Tenco” è organizzata in collaborazione con il Comune di Bordighera. L'evento è a ingresso gratuito, ma la prenotazione è consigliata sul sito del Comune. Per informazioni recarsi presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica- IAT in via Vittorio Emanuele 172 vicino ai Giardini del Palazzo del Parco, oppure chiamare il +39 0184 262882 o scrivere a iat@bordighera.it.