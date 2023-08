Civezza: il 16 agosto arrivano i Pirati, caccia al tesoro per adulti e famiglie

A Civezza, il borgo adagiato sulla collina fra la Valle del Prino e quella del San Lorenzo, è organizzata una Caccia al Tesoro per adulti e famiglie, tra il ludico e il culturale che consentirà di scoprire il paese e il suo centro storico.

"Arrivano i Pirati rappresenta - si spiega nel comunicato - un modo divertente per conoscere, storie, persone, angoli nascosti, vere chicche custodite nell’antico nucleo. Un’occasione per vivere un’esperienza di arricchimento dal punto di vista culturale, sociale e per scoprire il ponente ligure con le sue eccellenze di olio e vino.

Una piccola eccellenza, a pochi passi dal mare, più volte attaccata dai Barbareschi nel decimo e quindicesimo secolo, conserva un centro storico a fuso che fungeva da fortificazione, e con la caccia al tesoro scopriremo i segreti di questo paese di pietra. Attraverso un percorso in 10 tappe, i partecipanti potranno conoscere la più profonda e autentica identità della comunità e del suo territorio. Il finale sarà con degustazioni dei prodotti di Civezza, sulla collina circondata da uliveti, agrumi e orti.

La prenotazione è obbligatoria e aperta a singoli, gruppi e nuclei famigliari. Contattare Federica telefonicamente o via WhatsApp +39 338.3382168".