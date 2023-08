AdHoc incontra Pommery, sabato 12 agosto al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo

In seguito al successo ottenuto per la prima serata di agosto, presso la terrazza del Circolo Golf degli Ulivi, AdHoc, con piacere, comunica che il 12 agosto a partire dalle 20.30 si terrà la serata: AdHoc incontra Pommery, in collaborazione con l’Agenzia Grandi Vini.

Ostriche, pesce crudo, gamberoni di Sanremo, proposte con alcune delle specialità dell’excutive Chef Matteo Riccitelli, verranno abbinate a diversi tipi di champagne Pommery.

Una serata dedicata agli amanti del pesce crudo e delle bollicine per eccellenza.

Tutto arricchito dalle note del sax di Themrsax, con il tramonto incantevole che solo dalle alture di Sanremo si può ammirare.

La serata avrà inizio a partire dalle 20.30, presso Tee Shot, il ristorante del Circolo Golf degli Ulivi.

Per info e prenotazioni telefonare al numero +39 347.2745426 oppure scrivere all’indirizzo mail comunicazione@sanremoadhoc.it.

Tee Shoot presso il Circolo Golf degli Ulivi Sanremo, Strada al Campo Golf, 59.

Le serate a tema si svolgeranno sino al 1 settembre compreso. Dopo il 12 agosto, proponiamo il Gran Galà dei Fuochi sempre a partire dalle 20.30 per aspettare la mezzanotte e la meraviglia dei fuochi di Ferragosto.



(in basso il menù della serata)