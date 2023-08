Sanremo: sottoservizi e poi la pavimentazione nuova per il solettone, lavori in chiave palco Festival?

Abbattuta la struttura che da decenni si trovava sul solettone di piazza Colombo, abbiamo parlato delle idee per il futuro della zona, legate anche alla rimozione della stazione dei bus e delle volontà del Comune per offrire alla città spazi fruibili per manifestazioni e semplice relax.

L’amministrazione ha in programma inizialmente di arredare lo spazio del solettone con piante e arredamento ‘green’, mentre nel lungo periodo il progetto è quello di rendere piazza Colombo prosecuzione naturale del ‘salotto’ di via Matteotti. Ovviamente non si può lasciare la zona in quelle condizioni ‘da cantiere’ e, quindi, da palazzo Bellevue è stato dato l’incarico per ricostruire l’intera pavimentazione per renderla uniforme con quella esistente nella zona a Nord.

In queste ore è iniziato il lavoro con le predisposizioni legate all’acqua e alla corrente elettrica e, successivamente ed è già iniziata la collocazione delle ‘ciappe’ che fungeranno da pavimentazione. A cosa serviranno i sottoservizi? Facile pensare ad una zona ‘camerini’, visto che stiamo parlando del luogo che negli ultimi anni è stato il retro del palco esterno del Festival di Sanremo.

Un’area che l’Amministrazione vuole riproporre anche nel 2024, dopo i successi del 2020 e dello scorso anno. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni, in modo da riportare la piazza più centrale di Sanremo a disposizione della cittadinanza e dei turisti. La settimana scorsa si è svolta, nonostante le riduzione degli spazi, una piccola fiera che ha visto la frequentazione di residenti e turisti.

Ora serve ovviamente una vera e propria svolta, attesa da anni dopo i corsi e i ricorsi famosi, che hanno allungato decisamente i tempi di ristrutturazione.