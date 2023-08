Non solo parcheggio a pagamento: Amaie Energia e Comune di Taggia insieme per lo sviluppo dell'area

"Non solo un parcheggio a pagamento ma una opportunità di sviluppo per tutta l'area". Ne sono convinti Mario Conio, sindaco di Taggia e Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia, mentre osservano il posteggio nel centro di Arma di Taggia (LINK). Operazione parcheggio La società partecipata con l'acquisto del parcheggio punta a mettere ordine dove prima c'era degrado e pericolo. Non dimentichiamo che questo spazio veniva usato impropriamente come area camper, senza alcun titolo o servizio connesso alla sosta di questi mezzi. Un problema su tutti, ad esempio, quello dello smaltimento degli scarichi che aveva generato non poche lamentele all'orecchio del Comune. Per non parlare degli spazi usati come discarica. Amaie Energia vuole mettere a sistema il bene e reinvestire parte dei proventi anche nella manutenzione della pista ciclabile. Una nuova piazza

L'operazione del parcheggio si collegherà in modo del tutto naturale con quella del cantiere 'Ex Millenium'. Ancora una volta Comune di Taggia e Amaie Energia si troveranno a lavorare in tandem. Il completamento del cantiere dell'incompiuta, solo per quel che riguarda la fase posteggi, dovrebbe essere dato dal Comune ad Amaie Energia. Il Comune, invece, punta a ottenere una piazza che insisterà sulla futura proprietà di Amaie Energia e il parcheggio 'Ex Area24': un nuovo spazio pubblico da destinare ad una funzione ludico ricreativa, per eventi e non solo. Una ipotesi condivisa, sebbene si tratti di una fase embrionale, da Gorlero e da Conio. L'opera passerà dalla decisione di non ricavare ulteriori posteggi nello spazio tra la pista ciclabile e il confine con il cantiere Ex Millenium.

Pista ciclabile

Amaie Energia, vuole rendere questo tratto di ciclabile ad uso esclusivo di ciclisti e persone a piedi, impedendo il transito delle auto e delle moto che usavano questa rampa da via Sant'Erasmo, per accedere al posteggio. In futuro, non ci sarà più promiscuità tra mezzi a motore e persone. È in corso di valutazione anche la possibilità di allargare il tracciato della ciclabile rendendo quindi più sicuro il passaggio che dalla strada sul mare porta alla ciclopedonale. Modifiche che si collegheranno ai lavori del primo lotto sul cantiere dell'incompiuta che comporteranno la chiusura dell'attuale bypass della ciclabile, dall'ex passaggio a livello.

Una convenzione tra Comune e Amaie Energia