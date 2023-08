Cambio di proprietà per il parcheggio di Arma di Taggia, entro pochi giorni diventerà a pagamento

Entro pochi giorni, pare già da mercoledì, ad Arma di Taggia il parcheggio di Area 24 diventerà a pagamento. Una piccola rivoluzione, nata dal cambio di proprietà del posteggio che diventerà di Amaie Energia, tra firma del compromesso e successivi passaggi. 200 posti auto

Stiamo parlando di un polmone di 200 posti auto in un punto strategico, tra le spiagge e la pista ciclabile. Fino alla scorsa settimana, il parcheggio era usato in 'autogestione' da residenti e turisti, una manna in estate quando la penuria di posteggi su Arma si fa sentire. Poi, pochi giorni fa la svolta, barriere di cemento per impedire l'accesso, cartelli di divieto di sosta per lavori e l'installazione di nuove sbarre e telecamere dall'ingresso della Darsena. Il parcheggio è stato chiuso. Disagi per turisti e residenti

Un cambiamento non indolore e con qualche disagio a causa anche di una mancanza di informazione generale. Tante le persone, soprattutto turisti che hanno cercato di introdursi dentro e si sono trovate l'accesso sbarrato con tanto di operaio che invitava a fare retromarcia. Perdere 200 posti auto in piena estate per Arma di Taggia, nel giorno del mercato, quindi con il centro bloccato ha creato un aumento di traffico considerevole soprattutto per le persone alla ricerca di un parcheggio che, almeno in centro, non c'era. Sopralluogo per Amaie Energia e Comune di Taggia