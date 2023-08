La 'Rockstar della fisica' questa sera a San Bartolomeo al Mare: Gabriella Greison presenta il suo ultimo libro

Secondo appuntamento questa sera (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, ore 21:30) con la rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere: Gabriella Greison presenta il suo ultimo libro con la musica dei Mercenari rock duo.

Gabriella Greison (fisica, scrittrice, attrice, conduttrice e divulgatrice scientifica) è definita dal Corriere della Sera, dalla stampa americana e tedesca ‘La Rockstar della Fisica’. Autrice di dieci libri di divulgazione scientifica sulla meccanica quantistica, storia della fisica, e le grandi scienziate. Questa sera presenta “Ogni cosa è collegata” (Mondadori), la vera, incredibile storia di Pauli (considerato tra i padri fondatori della meccanica quantistica, premio Nobel per la fisica nel 1945) e Jung (ritenuto, insieme a Freud, uno dei padri fondatori della psicologia moderna), della fisica quantistica e della sincronicità, della mente e dell’amore, e di come tutto sia straordinariamente legato.

Il duo acustico Mercenari rock accompagnerà le sue parole guidato dal fascino della fisica e della psicologia. La rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere - organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e la Libreria Mondadori di Imperia - proseguirà domani. Al termine delle serate, condotte da Damiana Biga - giornalista, blogger, esperta in comunicazione e social media - sarà possibile acquistare i libri grazie al supporto della Libreria Mondadori di Imperia. L’ingresso è libero. Per info Ufficio IAT +39 0183 417 065.