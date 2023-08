Imperia: imbarcazione in difficoltà messa in sicurezza da un equipaggio della Polizia di Stato

Un’imbarcazione in avaria è stata messa in sicurezza dalla Polizia di Stato di Imperia. Il fatto è accaduto ieri quando un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnato nel servizio di pattugliamento del litorale a bordo di una moto d’acqua si è accorto di un natante in difficoltà con a bordo un turista italiano.

Gli agenti sono riusciti ad agganciare l’imbarcazione nonostante le avverse condizioni meteomarine, trainandola in porto. Messa in sicurezza l’imbarcazione ed invitato il conducente presso gli Uffici di Polizia Marittima per gli accertamenti del caso, dell’accaduto ne è stata informata la Capitaneria di Porto al fine di completare le operazioni di ormeggio del natante.