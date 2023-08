Accordi Disaccordi stasera al Rovere Jazz di San Bartolomeo al Mare

Arriva a San Bartolomeo al Mare la geniale Carla Marciano e piazza Rovere le regala il tutto esaurito. Ieri sera l’altosassofonista e compositrice italiana, considerata dalla critica specializzata tra i migliori talenti del jazz internazionale ha coinvolto il pubblico con la sua passionalità e la travolgente energia.

Il Rovere Jazz termina questa sera con Accordi Disaccordi, un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il trio, nato nel 2012, è composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso. La loro musica originale è un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l'energia del rock. In oltre 10 anni di attività hanno collezionato più di 3.000 spettacoli, tra cui 12 esibizioni all’Umbria Jazz (tra il 2015 e il 2022), 6 concerti sold out al Blue Note, partecipazioni a festival internazionali, come Jazz à Juan (2016), Moscow Jazz Festival (2018), JazzMi (2018) e Athens Technopolis Jazz (2018), e diverse tournée in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Australia e negli Emirati Arabi. Lo spettacolo di Accordi Disaccordi alterna originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico, storytelling e attitudini virtuosistiche, creando uno show interattivo con il pubblico che si trova così a percorrere un viaggio nel loro mondo musicale. Alcuni dei brani che gli Accordi Disaccordi presenteranno dal vivo sono estratti dal loro ultimo album “Decanter”, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://linktr.ee/accordidisaccordi).

Come affermano gli Accordi Disaccordi, “Decanter nasce grazie a un percorso di crescita, è un disco maturo, ricco di sfumature e sonorità intense che richiamano mondi differenti. Ogni composizione ha una sua storia e un suo colore e nella sua interezza si presenta come un concept album sonoro, capace di catturare e coinvolgere un pubblico variegato”.