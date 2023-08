Dipinge sassi e li lascia nei parchi giochi: la storia di Vera Boeri "Volevo regalare qualcosa alla comunità"

Sono piccoli, colorati e stanno 'invadendo' i parchi giochi di Taggia ma non solo. Sono i sassi dipinta da Vera Boeri, una abitante del luogo che da qualche tempo si diletta a lasciare questi regali per i bimbi.

Un dono che viene davvero apprezzato, prova ne sia che in poche ore, i sassi dipinti diventano introvabili. Ne abbiamo parlato con l'arista tabiese che ci ha raccontato la storia dietro questa attività.

Tutto è iniziato durante il Covid "Li faccio come hobby, dipingere è sempre stata la mia passione. Durante il Covid ho voluto dare un nuovo inizio alla mia vita che non fosse solo andare in pensione. Così ho rispolverato pennelli e pennarelli. - racconta Vera Boeri - Ho iniziato a dipingerne un po' per amici e conoscenti, poi si è sparsa la voce e ora si trovano anche in ristoranti e attività che magari me li chiedevano come fermaposto o altro. Si trovano ad esempio da Ca' Mea a Badalucco o al Marinella a Sanremo. Li vendevo ad un costo irrisorio, tanto da pagare l'acquisto dei sassi e i colori. Non sembra ma c'è un grande lavoro dietro".

E ora i parchi giochi di Taggia "Sì, era il mio compleanno... quando non si devono più festeggiare. Quest'anno mi sono detta, voglio restituire qualcosa alla comunità e così ho iniziato a dipingere questi sassi per i bimbi e glieli lascio dove vanno a giocare. - spiega - Ho ricevuto tantissimi like e apprezzamenti sui social (Vera Boeri ha una pagina Facebook a questo LINK) e mi ha fatto tanto piacere. Li ho già lasciati già almeno tre volte. Ci vuole tempo per rimetterli, ne faccio in media una trentina per ogni parco e vanno via tutti in pochi giorni".

Che cosa vuol dire per lei dipingere questi sassi? "Per me è un modo per coltivare la mia passione. Lavoro a mano libera, vedo una immagine e la riproduco. - risponde - Vado dalle coccinelle che portano fortuna alle riproduzioni di Mirò, Bottero e Dalì. Qualche tempo fa ne ho dipinto uno per regalarlo alle Frecce Tricolori e l'hanno davvero gradito. I miei sassi sono arrivati in Francia e grazie ad un amico anche in Australia. Ovviamente per i bambini scelgo soggetti più vicini al loro mondo: pirati, animali in generale, automobiline e ruspe. Loro li vedono come un gioco e sono felici".

"Sarebbe bello poter strappare un sorriso, no?"