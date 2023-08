Sanremo: FdI fa il punto sulla giustizia, Berrino “Il ritorno del tribunale? Tra carcere e confine la città ha un ruolo diverso da altre”

Parlare di giustizia e di riforma a Sanremo non può che riportare alla mente un solo tema: la chiusura del tribunale. Da anni la Città dei Fiori fa i conti con il vuoto lasciato dalla riforma che nel 2013 privò la città di un servizio essenziale e, da allora, tutto il mondo che ruota attorno alla giustizia deve fare riferimento a Imperia con ovvie conseguenze sul piano logistico ed economica.

Questo pomeriggio i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia si sono dati appuntamento all’hotel Nazionale di Sanremo per il convegno dal titolo “Verso una giustizia giusta”, un focus sulla riforma della giustizia insieme all’On. Augusta Montaruli, vice capogruppo FdI alla Camera, e il Sen. Gianni Berrino, capogruppo FdI nella seconda Commissione Giustizia al Senato. A introdurre la giornata sono stati: Veronica Russo, consigliere regionale; Luca Lombardi, capogruppo FdI in consiglio comunale a Sanremo; Antonino Consiglio, portavoce FdI Sanremo. Mentre i relatori sono stati: Fabrizio Cravero, portavoce provinciale FdI e past president della camera penale di Imperia e Sanremo; Andrea Rovere, avvocato penalista del foro di Genova; Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure; Manuela Sasso, sindaco di Triora e consigliere provinciale.

Oltre agli approfondimenti sulla riforma della giustizia, quindi, impossibile non dedicare un passaggio alla situazione della geografia giudiziaria a Ponente e alle possibilità che Sanremo ha (o non ha) di rivedere un tribunale sul proprio territorio comunale.

“A Sanremo la riforma ha cancellato il tribunale - ha commentato Berrino a margine dell’incontro - siamo in una sottocommissione che ha il compito di analizzare i risultati della riforma e della cancellazione di molti tribunali per poi valutare la riapertura se ci sono gli spazi e i requisiti affinché possano essere riaperti. Vedremo i risultati”.

“Chi sogna di riavere il tribunale dovrà dimostrare di avere le carte in regola sul piano della quantità di lavoro oltre a un edificio idoneo - ha concluso Berrino - Sanremo, con il suo carcere e come terra di confine, ha un ruolo diverso da altri tribunali chiusi, vedremo quali saranno le possibilità”.