Sanremo: Rock in the Casbah, questa sera il gran finale con Groovyboyz, Big G & Sir Jo e Wavers 51 (video)

È il momento del gran finale per la 24ª edizione di Rock in the Casbah. Dopo una notte di puro rock che ha fatto tremare i muri di piazza San Costanzo, questa sera la chiusura dell’edizione 2023 sarà all’insegna del ritmo, dell’energia e della voglia di ballare.

Sul palco nel cuore della Pigna si alterneranno Groovyboyz, Big G & Sir Jo e Wavers 51 dalle 21.30 a dopo mezzanotte.

Aperitivo in terrazza Berben Band

L’idea di vivere la terrazza del bar nelle ore precedenti i live è da sempre una prerogativa di 'Fare Musica', dopo il successo dell’anno passato si è deciso di replicare con I Berben band al completo. Un gruppo preparato e solito abbinare le composizioni originali del loro cd “Essere o non essere, questo è il mio essere” con i grandi successi dei cantautori reinterpretati con maestria dal leader Massimo Rebaudo coadiuvato dal chitarrista classico Mauro Crespi dal bassista Anando Bricchi e dal batterista Riccardo Rebaudo

SATURDAY FUNK FEVER

Groovyboyz - una lunga cavalcata Funk per colorare il sabato con le note immortali e ritmate della Funky Music. Un’ensemble di musicisti giovanissimi con una preparazione e un’attitudine musicale incredibile. Già protagonisti sotto altri nomi di grandi momenti musicali. Arieta Angelo, Arieta Luigi, Luca Leoncini, David Marques, Amaro Sampedro Lopez, Camilo Lara, Marco Neri

Big G & Sir Jo - cambiano pochi elementi per questo nuovo progetto che prende spunto dal tastierista Soul Sergio Cocchi, da rimarcare la presenza del chitarrista Blues Peo Gandini, entrambi artisti di grande esperienza con loro Arieta Luigi, Marco Neri, Arieta Angelo, Amaro Sampedro Lopez, Camilo lara

SATURDAY PUNK FEVER

Wavers 51 - L’ultima grande novità della manifestazione. Se Casbah Significa “fortezza” allora bisogna procedere in questa direzione. In una rassegna di musica suonata è sicuramente bello cercare di chiudere con la stessa cifra stilistica, evitare l’opera di un dj e cercare di riportare il tutto in una sorta di tempo sospeso dove sarà una band live a far ballare con i successi della pop wave anni 70/80. I Weavers sono spesso stati protagonisti di energiche esibizioni, sono un gruppo imperiese con un’attitudine totalmente dedicata alla loro musica preferita e sanno spaziare dal Punk alla Wave con maestria. Sono Bodo, Slavo, Simo, Teo e Straffo.

La voce di Rock in The Casbah sarà sempre quella di Simone Parisi in arte 'Radiomandrake', attore e presentatore. La musica selezionata verrà curata da Wir Ium e Slavo. Simone Sarchi e Simone Caridi curano le riprese in diretta proiettando sui muri della città vecchia il concerto in diretta per un grande impatto scenico già provato e rodato nella precedente edizione

Importante innesto anche quello di Paolo Caridi scenotecnico. Il service audio e luci è firmato da Alexander Service ed il bar curato come sempre direttamente da 'Fare Musica'.

'Fare Musica' è composta da Giancarlo Forte, Larry Camarda, Enzo Cioffi e Simone Parisi.