Sanremo: una serata di puro Rock nella Casbah di piazza San Costanzo (foto e video)

Non chiamatelo ritorno alle origini. Ieri sera i muri di piazza San Costanzo sono tornati a tremare sotto i colpi sapienti di band che hanno fatto la storia del rock ponentino e di un progetto che viene da lontano ed è tra le realtà più apprezzate d’Italia.

Rock in the Casbah per la terza serata della sua 24ª edizione ha ospitato nuovamente band iconiche come Datakill, Haji e Sfregio. Tre punti fermi del rock e dell’hardcore della scena ligure, da anni prolifici portatori di note spigolose sui palchi di mezza Italia.

Un altro gradito ritorno per il gran finale di serata con i Soundsick, power trio tra i più interessanti del panorama italiano, arrivati in città da Fabriano. Già otto anni fa si erano esibiti a San Costanzo dopo aver vinto a mani basse il contest per accedere alla rassegna. Per loro un meritato ritorno in Riviera per l’uscita del nuovo disco “Epigram”.

Questa sera Rock in the Casbah è pronta a chiudere la sua edizione numero 24 con Saturday Funk Fever feat. Groovy Boyz, Big G & Sir Jo e, dalla mezzanotte in poi, The Wavers 51. Ma si parte dall’aperitivo con il live della Berben Band dalle 19.