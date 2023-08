Perinaldo: inaugurazione della mostra ‘Il Neo-Impressionismo’ di Mario Borella

Domani alle 18, alla Biblioteca comunale di Perinaldo, sarà inaugurata la mostra ‘Il Neo-Impressionismo’ di Mario Borella, artista ligure di fama internazionale che vive e opera a Sanremo.

E’ la prima volta dell’artista nel borgo delle stelle che, per l’occasione, ha dipinto due inediti: Perinaldo (panorama) e la Chiesa di S. Nicola (in allegato), in cui si possono riconoscere le caratteristiche della sua particolare tecnica creativa che riflette in modo assoluto un amore per il colore, per la sua azione di luce e per la sua materialità che costituisce l’opera.

Nello spazio della Biblioteca oltre alle opere inedite, saranno esposte alcune decine di tele del “Il Neo-Impressionismo” di Mario Borella, molte delle quali hanno per oggetto scorci dei paesi della nostra provincia. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino al 20 agosto.