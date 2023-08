Migranti, Berrino (FdI): "Incommentabile l'attacco di Murgia al sindaco di Ventimiglia"

“In tutte le civiltà, anche in quelle meno evolute, il culto, il rispetto, il ricordo dei defunti è sacro. Ovunque. E’ incommentabile l’esternazione di Michela Murgia su Ventimiglia e sul sindaco che, per garantire il decoro, la quiete e, anche la sicurezza, nel cimitero cittadino ha predisposto un servizio di guardiania per evitare che quel luogo, sacro a tutte le religioni, diventi un bivacco di migranti pronti a espatriare in Francia" - dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

"Francia che, nel totale silenzio della Murgia, espelle minori e adulti costringendoli a dormire nei container. Nella sua assurda ideologia a sostegno di un’immigrazione selvaggia, ma ognuno ha le proprie opinioni, la Murgia perde qualsiasi senso della misura scadendo nel personale e tirando in ballo il rapporto del sindaco con la sua prole. Piuttosto che scadere così in basso, la Murgia dovrebbe sostenere la battaglia del governo in Europa per una equa redistribuzione dei migranti aventi diritto ad essere ospitati. Nel frattempo preghiamo per quei defunti ospitati nel cimitero della martoriata città di Ventimiglia. L’altra faccia della medaglia, di Lampedusa” - dice Berrino.