Ventimiglia, Mabel Riolfo difende il sindaco Di Muro dagli attacchi di Michela Murgia

Il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo interviene in risposta a Michela Murgia che ieri ha attaccato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro per la decisione di schierare le guardie giurate all'ingresso del cimitero per evitare l'ingresso di migranti.

Scrive Riolfo: “Cara Murgia, ho letto la tue pesanti critiche al Sindaco di Ventimiglia e volevo approfittare di questa occasione per ringraziarlo sentitamente per aver restituito il cimitero ai ventimigliesi. Vedi cara Murgia, io capisco che sia facile emettere sentenze per chi non vive e non conosce la realtà cittadina, che sia facile tacciare di essere "fascista" il sindaco leghista che non la pensa come te. Vedi, a questo noi leghisti siamo abituati da sempre: ogni volta che tentiamo di difendere la nostra identità, le nostre tradizioni, ciò che ci caratterizza e ci differenzia come popolo, ci dite che siamo fascisti. Ce lo dite con la superiorità ideologica di chi pretende di sapere la verità e di essere nel giusto. E invece l'ingiustizia la subiamo noi, ma andiamo avanti con la testa alta perché sai, da sempre, il nostro essere italiani ci contraddistingue nel mondo ed è quello che ci permette di avere delle radici ben salde e determinate e ci permette di essere: sì, di essere fieramente italiani. Da sempre il culto dei morti è segno di civiltà e noi, da Ventimigliesi, da troppo tempo non potevamo onorarlo. Tante tombe, ormai, prive di fiori, l'impossibilità di recitare in silenzio una preghiera senza avere paura. E allora grazie Flavio Di Muro, grazie per averci ridato la possibilità di esercitare un nostro sacrosanto diritto, ma grazie soprattutto per la sensibilità e per il senso di pietà verso la morte che ci hai restituito”.