Approvazione concordato della Riviera Trasporti, la soddisfazione del Partito Democratico imperiese

La segreteria del Partito Democratico imperiese esprime grande soddisfazione per l'omologa del concordato proposto dalla società Riviera Trasporti, un passo fondamentale per il futuro e il rilancio del servizio di trasporto pubblico nella provincia.

"Voglio esprimere un sentito ringraziamento ai lavoratori per i sacrifici fatti in questi anni - dichiara il Segretario Cristian Quesada -. Il loro impegno e dedizione hanno giocato un ruolo determinante nel raggiungimento di questo importante risultato. Inoltre, desidero ringraziare i sindacati con i quali abbiamo collaborato in questo percorso e che hanno contribuito al successo del concordato."

"Siamo consapevoli che senza una vera e propria ricapitalizzazione, Riviera Trasporti continuerà ad affrontare difficoltà evidenti - continua il segretario provinciale del PD -. Dobbiamo ora concentrarci sulla corretta attuazione del concordato, che rappresenta il passaggio necessario per rilanciare l'azienda e, di conseguenza, il trasporto pubblico locale del nostro territorio".

Il Partito Democratico Provinciale ha sempre sostenuto la salvaguardia di Riviera Trasporti, come ribadisce il segretario Quesada: "In questi anni ci siamo battuti anche quando c'erano opinioni diverse sulla possibilità di farla fallire e creare una nuova società. Abbiamo creduto che i dipendenti di Riviera Trasporti, che da anni vivono una grande instabilità, non meritassero di vedere i loro sacrifici vanificati".

"Affinché l'azienda possa veramente rinascere e offrire un servizio di qualità ai cittadini, è necessario uno sforzo congiunto - conclude Quesada -. Ogni comune deve dare il proprio contributo e lavorare insieme per garantire il successo di questo processo di risanamento. Il coinvolgimento attivo dei comuni è cruciale per assicurare che Riviera Trasporti possa superare le difficoltà finanziarie e operative e diventare un punto di riferimento affidabile per il trasporto pubblico locale”.