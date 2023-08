Sanremo: gli Oblivion portano sul palco dell'Alfano "Cinque contro tutti"

Dopo lo strepitoso sold out di ieri sera per il concerto di Noa (Achinoam Nini), l’Orchestra Sinfonica di Sanremo lascia il palco dell’Auditorium Franco Alfano agli Oblivion. Il 4 agosto, alle 21.30, si esibiranno Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli. Sono i cinque istrionici artisti che si sono incontrati nel 2003 a Bologna formando un gruppo musical-teatrale unico in Italia.



Il loro spettacolo - “Cinque contro tutti” - è un’intervista-show. Un incontro ravvicinato con gli Oblivion che ripercorre la loro storia per svelarne anche i retroscena attraverso i vertiginosi esperimenti canori che li contraddistinguono.Il loro successo parte nel 2009 quando conquistano il grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti, un micro-musical visto da milioni di utenti. Si apre il filone delle parodie culturali che conquistano il pubblico e diventano tormentoni per migliaia di studenti. La loro capacità di intercettare tendenze e trasformarle in musica sorprende. Nel 2012 il primo singolo “Tutti quanti voglion fare yoga” seguiti da numerose altre produzioni. Nel febbraio del 2015 debuttano sul web i loro irresistibili mash-up che ottengono milioni di visualizzazioni (indimenticabile “Morandi VS Queen”).



Tanti anche gli spettacoli teatrali che li hanno portati in questi anni a girare l’Italia: da “Othello, la H è muta”, “Oblivion.zip” e “Oblivion: The Human Jukebox” al loro primo musical originale nel 2018 “La Bibbia riveduta e scorretta” e , nel 2021, “Oblivion Rhapsody”. Tra le creazioni più amate e virali non si può non citare “Evolution of Sanremo” - un’incredibile carrellata delle 68 canzoni vincitrici del festival di Sanremo in soli 5 minuti - e “Mengoni all’Ikea”, la parodia del brano vincitore del Festival “Due Vite” che ha totalizzato in pochi giorni milioni di visualizzazioni!Quello di questa sera a Sanremo, sarà uno show “Oblivionescamente” dissacrante, ricco di esperimenti musicali folli e spettacolari e testi dal potere comico debordante.



"Per info e biglietti si può andare a questo LINK. Prezzi: intero € 15,00, Ridotto Over 70 e Under 25 € 10,00, Bambini sotto i 10 anni gratuito. Valido con Abbonamento stagione 2023" - ricordano gli organizzatori.