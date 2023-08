Riva Ligure: Sale in Zucca, grande successo per Maurizio Pescari, Franco Roi e Alessandro Carassale (Foto)

La rassegna letteraria "Sale in Zucca”, dopo i grandi successi del mese di luglio, ha iniziato con succeso anche il mese di agosto con una serata divertente e dedicata all’olio extra-vergine di oliva, che ha registrato oltre 150 presenze.

L’incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia ha proposto una doppia presentazione di libri. Il primo “Mercanti d'olio” del professore Alessandro Carassale, che con il racconto di episodi inediti e storie curiose ha accompagnato il numeroso pubblico alla scoperta dello sviluppo della rete commerciale dell’olio in particolare del Ponente ligure.

Il secondo libro “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” di Maurizio Pescari ha dato il via ad una riflessione sulle storie delle persone e dei territori legati all’olio extra vergine di oliva. Un’economia, quella legata alla coltivazione dell’olivo e alla produzione dell’olio, che è rimasta in larga parte uguale a quella dei nostri nonni, in un mercato che si divide fra oli di produzione industriale e quelli artigianali, e con il consumatore spesso più attento al costo del prodotto e non alla sua qualità Un incontro che è stato impreziosito dalla testimonianza di un frantoiano famoso e conosciuto come Franco Roi, che ha parlato con grande passione del suo lavoro e delle difficoltà di un settore, che vede un progressivo abbandono della campagna ed un mercato internazionale sempre più aggressivo.

Al termine come previsto dalla nuova formula di Sale in Zucca, la serata è stata abbinata ad un vino, il Vermentino superiore della cantina SanSteva, presentato con competenza e precisione dal professor Vincenzo Gerbi dell’Onav. Un vino che il pubblico ha potuto degustare con grande favore al termine dell’incontro. l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino).

Il prossimo appuntamento della rassegna è per giovedì 10 sempre alle 21.15 con Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

Questi gli altri appuntamenti del mese di agosto:

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti condotti dal giornalista Claudio Porchia si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio